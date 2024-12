Metropolitanmagazine.it - A Gaza è arrivato il freddo, sei neonati sono morti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le Nazioni Unite hanno accusato Israele di continuare a ostacolare “sistematicamente” gli aiuti a, mentre le autorità locali affermano che un settimo palestinese sfollato con la forza è morto di ipotermia a causa delle temperature in picchiata. Ieri un altro bambino è morto di. Si tratta del piccolo Ali al-Batran, il fratello gemello del neonato deceduto poche ore prima in una tenda a Deir al-Balah, nella Striscia. È il sesto bambino a morire per ipotermia in una settimana. Nei giorni scorsideceduti altri quattroche avevano tra i 4 e i 21 giorni di vita ae tra questi c’è Sila, morta quando aveva meno di tre settimane.Per i primi venti giorni di vita della bambina, la famiglia ha vissuto nel campo di al-Mawasi, a Khan Younis, dove si trovano migliaia di palestinesi costretti a trasferirvisi dopo l’ordine ricevuto dall’esercito israeliano.