Preparatevi al 2025 | perché le bollette dei primi mesi aumenteranno per colpa delle tensioni geopolitiche

Meno vento, più freddo, la concorrenza asiatica sull’acquisto del gas naturale liquefatto, la chiusura del gas russo verso la Moldova. Questi alcuni dei fattori che contribuiranno a un rialzoenergetiche durante l’inverno. A parlarne è Repubblica. L’indicatore di riferimento per il mercato europeo (il Ttf di Amsterdam) è intorno ai 49 euro per megawattora. Lo scorso 2 dicembre aveva raggiunto i 48,6 euro. Non sono i 300 durante la crisi del conflitto russo ucraino ma i 50 si sono sfiorati l’ultimo volta nell’autunno del 2023. Quindi il trend non è in calo. E adesso scade il contratto di Gazprom per le tubature ucraine. Salta quindi il 5% della domanda dell’Unione secondo Bloomberg. Prima del febbraio 2022 (mese dell’invasione) il gas russo era il 40% dell’import dell’Unione, è sceso poi all’8% nel 2023 secondo i dati della commissione.