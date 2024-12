Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Libutti è un muro e ’rischia’ di fare il bomber. Meroni è il Chiellini granata. Gondo fa legna

BARDI 6. Si guadagna il voto solo al 95’, disinnescando un tiro cross di Fiori. SAMPIRISI 6,5. Esperienza, mestiere e anche piede, perché ‘SuperMario’ è uno dei pochi a saper offrire cross di qualità. Piace anche per la capacità di dialogare con l’arbitro e far pesare un curriculum da 81 presenze in Serie A e 226 in B. Sembrano dettagli, ma non lo sono.7,5. Di testa, di piede, sul lungo e sul corto, sempre in anticipo e senza farsi ammonire (è diffidato). Ilgioca un partitone e si concede anche qualche sgroppata in avanti a creare scompiglio. Ieri ha disputato la ventesima partita da titolare consecutiva in campionato, per un totale di 1800 minuti (esclusi i recuperi). Eroico. LUCCHESI 6,5. È il poliziotto ‘buono’ della coppia centrale, quello che usa il fioretto più della spada.