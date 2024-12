Ultimouomo.com - I fighter da seguire nel 2025

Ilè alle porte e, come di consuetudine, arriviamo a fine anno con il listone didaper i prossimi ventiquattro mesi. Come sempre, la lista non è composta solo dasconosciuti su cui puntare ma anche da quelli che hanno fatto bene nell’anno appena trascorso e che si dovrebbero mettere in mostra in quello prossimo. Abbiamo comunque voluto pescare maggiormente dal primo gruppo, cercando di scegliere soprattuttoche ancora devono esprimere il proprio potenziale massimo e che mediaticamente non hanno ancora raccolto tutto. Cominciamo.MARIO BAUTISTA (15-2), 31 ANNI, STATUNITENSE, NUMERO 10 DEI PESI GALLO UFCNel 2024, Mario Bautista ha collezionato due vittorie importantissime. La seconda, di misura, per alcuni nemmeno troppo convincente, contro la leggenda José Aldo, superato ai punti in occasione di UFC 307; la prima, ben più incisiva, contro Ricky Simon.