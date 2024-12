Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo Il ko è doppio, si fa male Gabriel

82BOLOGNA 61 CARPEGNA PROSCIUTTO : Bucarelli 8, King 9, Maretto 8, Ahmad 32, Zanotti 12, Imbrò 3, Lombardi 4, De Laurentiis 6, Cornis, Stazi, Petrovic ne. All. Leka. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 3, Mian,, Freeman 16; Vencato, Panni 3, Aradori 25, Battistini 4, Cusin 4. All. Caja. Arbitri: Pellicani, De Biase, Morassutti. Note: parziali 26-11, 44-37, 61-48. Tiri da due: Pesaro 12/25;13/38. Tiri da tre: 14/36; 9/26. Tiri liberi: 16/20; 8/11. Rimbalzi: 40; 42. Lasaluta il 2024 con una brutta sconfitta. Nella sfida che chiude l’anno, la formazione di Attilio Caja, cade rovinosamente nel bigmatch di Pesaro. Sempre costretti a rincorrere, Matteo Fantinelli e compagni non riescono a invertire le sorti di una sfida in mano ai padroni di casa per tutti e 40’.