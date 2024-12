Justcalcio.com - Bologna-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 20:58:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:in tv eA Calciomercato.com Homein tv e streaming Getty Images Alessandro Mossini 14 minuti fa Ildi Italiano con il vento in poppa, ilche cerca punti per un po’ di serenità nei giorni in cui si sta cercando di arrivare alla fumata bianca per il passaggio del club agli americani della Presidio Investors.