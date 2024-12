Ilgiorno.it - A letto con l’influenza? Febbre (lunga), virus intestinali e raffreddore sono gli ospiti non graditi delle feste in Lombardia

Milano, 30 dicembre 2024 – Se state trascorrendo questein compagnia di, sintomi gastro-e mal di gola sappiate che non siete soli.– come ampiamente preannunciato – ha iniziato a colpire duramente. Basta fare un rapido scroll sul cellulare per avere un polso (empirico) della situazione: defezioni e assenze causata dai malanni di stagione certo non mancano anche quest’anno. +Quella è in circolazione una forma influenzale “” che porta ad avere laper 3-4 o anche 5 giorni e con temperature oltre i 39 gradi. Il picco non è comunque ancora arrivato, anche se ormai è vicino (stando alle ultime previsioni è atteso per la metà di gennaio). Influenza 2024, la variante australiana a rilento anche in: “Decollerà a Natale e Capodanno”.