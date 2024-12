Oasport.it - Un nuovo fenomeno norvegese vince il superG di Bormio: Moeller precede Kriechmayr, Casse paga un errore

Ladelle prime volte. Dopo il sorprendente successi di ieri in discesa di Alexis Monney, oggi nelè il grande giorno delFredrik, che conquista la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, suggellando un inizio di stagione davvero eccezionale nella specialità dopo i due quarti posti a Beaver Creek e Val Gardena.ha fatto la differenza soprattutto nelle curve finali, trovando davvero la miglior traiettoria possibile, che gli ha permesso di guadagnare tantissima velocità fino al traguardo. Secondo posto con un ritardo di 20 centesimi per l’austriacont, che conquista così il suo primo podio della stagione.La Stelvio è ancora magica per Alexis Monney. Dopo la clamorosa vittoria di ieri, il giovane svizzero, partito con il pettorale 27, si piazza nuovamente sul podio anche inconcludendo al terzo posto in