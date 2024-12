Sport.quotidiano.net - Seconda categoria Pontremoli, altri colpi. Presi Marianelli e Maurelli. Gussono in arrivo

Dopo aver vestito della casacca biancoceleste il portiere Matteo Razzoli, l’attaccante Alessandro Giannotti e il sette polmoni Jamal Sahraoui nel corso del mercato di riparazione, ilF.C. chiude il 2024 con una doppia operazione in entrata, due acquisti che hanno tutte le sembianze di un blitz; infatti, la società di via dei Mille diretta daldente Stefano Giannetti si è assicurata le prestazioni del difensore Mattia(2002) e del laterale alto Diego, classe 2003. Sia il ventiduenne difensore, sia il centrocampista sono cresciuti nelle giovanili della Tarros Sarzanese, passando poi nella juniores della Pontremolese, ultima stagione in forza al Monti. Due profili, da qualche settimana diventati l’oggetto dei desideri del responsabile dell’area tecnica Massimo Preti che ha spinto per averli a disposizione alla ripartenza della fase discendente del campionato diche muoverà il suo bastimento il 5 gennaio prossimo con la prima giornata di ritorno.