Anteprima24.it - Ruba lo stereo da un’auto, fermato dopo una rocambolesca fuga

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoa Napoli dagli agenti al termine di un rocambolesco inseguimento, E.D., pluripregiudicato con numerosi precedenti per truffa e furto. A sorprenderlo una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale di Napoli in forza al Gruppo Intervento Territoriale, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio al Corso Vittorio Emanuele. Gli agenti sono stati fermati da un passante che segnalava, a poche centinaia di metri, la presenza di un uomo in sella a uno scooter elettrico che aveva appena infranto il finestrino diin sosta con l’intento di fare un furto.Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno intercettato l’individuo il quale, per sfuggire al controllo, prima saliva sul marciapiede e poi si lanciava con lo scooter sui gradini di via Santa Lucia al Monte dove, inevitabilmente, perdeva il controllo del mezzo ruzzolando lungo la scalinata.