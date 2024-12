Inter-news.it - Biasin: «Bastoni massima espressione! Lautaro Martinez? Si sacrifica!»

Fabriziosi sofferma su due dei protagonisti di Cagliari-Inter, Alessandro. Il giornalista ha le idee chiare sulle qualità del difensore e dell’attaccante nerazzurri.IN ASSOLUTO – Fabrizio, ospite di Radio Sportiva, elogia Alessandro: «Credo che in un calcio molto moderno, in cui quello del “braccetto” è un ruolo fondamentale,sia una delle massime espressioni al mondo. L’Inter ha tanti giocatori forti, forse uno solo è il più forte in assoluto nel suo ruolo, ed è proprio. Tendenzialmente, però, lui non si prende mai troppe copertine e questo dimostra che siamo di fronte a un ragazzo molto intelligente.è uno che fa il suo, ha rifiutato tante possibilità, anche nel recente passato. Probabilmente perché questi ragazzi capiscono che nella carriera è anche il caso di rinunciare a qualche soldo per stare nell’ambiente in cui ti trovi a tuo agio».