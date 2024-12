Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas è tornata a sorridere. Non vinceva in trasferta da ottobre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Clima e umore decisamente sereni in casa Emmadopo la bella vittoria di Aversa. Il successo esterno mancava dal 13, averlo ritrovato contro un avversario di spessore alimenta l’entusiasmo e l’ottimismo per le prossime sfide. Molte le note liete della serata in terra campana; un ottimo Nevot, votato mvp del match, un gigantesco Trillini a muro, una battuta che finalmente ha fatto male agli avversari, specialmente nella fase calda del quarto periodo quando c’era da rimontare lo svantaggio di quattro lunghezze. Da Pineto a Pineto: la striscia negativa ininiziò subito dopo la vittoria in terra abruzzese ed è terminata subito prima della sfida con la squadra guidata dall’ex Simone Di Tommaso. È una sorta di spareggio playoff, visto che Pineto e Siena sono appaiate a quota 22 punti, ancorché divise da due posizioni: gli abruzzesi sono sesti, i biancoblù ottavi, per effetto del quoziente set che vede prevalere Kaislasalo e compagni (ventisette vinti, venticinque persi) sugli uomini di Graziosi (ventisei vinti, altrettanti persi).