L’Atalanta rallenta ma si salva nel finale contro la Lazio Gasp rimane in testa | cronaca e pagelle

Il pareggio numero 43 trae Atalanta racconta alla perfezione una partita giocata molto bene dai biancocelesti nel primo tempo, in cui passano con merito in vantaggio, che sarebbe potuta girare ulteriormente nella ripresa, ma che complice l’imprecisione dei padroni di casa,viva fino all’ultimo, con la Dea che si prende il pari in extremis e con merito dopo un lungo forcing. Si ferma a 11 vittorie la striscia record dei nerazzurri, che però con questo punticino hanno la certezza di chiudere incredibilmente al comando della classifica l’anno solare, quando siamo praticamente giunti al giro di boa.Tanto rammarico, però, per i ragazzi di Baroni, che battendo gli orobici avrebbero potuto far tre su trela capolista di inizio turno in questo campionato, e soprattutto avrebbero lanciato un segnale importante dopo lo 0-6 subitol’Inter: manca forse ancora qualcosa a livello di gestione della palla e delle energiele grandi quando si entra nella fase calda e la partita di stasera all’Olimpico ne è solenne rappresentazione.