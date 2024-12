Scuolalink.it - Caschi per monopattini elettrici: i requisiti secondo il nuovo Codice della Strada

Dal 14 dicembre 2024, ilrende obbligatorio l’uso deiper. Ma quali caratteristiche deve avere il casco per essere conforme alla legge? Ecco una panoramica dettagliata.legali per iperIl casco perdeve essere conforme alla normativa UNI EN 1078, che regola i dispositivi di protezione destinati a: Biciclette; Skateboard; Pattini a rotelle. Non esiste, dunque, una categoria diprogettata esclusivamente per i: iomologati per biciclette, pattini e skate sono perfettamente idonei anche per questi veicoli. Per i bambini sotto i 7 anni, invece, è prevista la normativa UNI EN 1080, che si concentra suprogettati per scenari tipici dei più piccoli, come cadute leggere.