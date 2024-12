Iltempo.it - Oroscopo 2025, ecco i segni più hot dell'anno: la classifica

Leggi su Iltempo.it

L'nuovo è alle porte e tanti italiani consultano, per gioco e per curiosità, l'. Lavoro, salute, fortuna. Ma tra gli aspetti che più attirano l'attenzione degli appassionati di astrologia c'è senza dubbio l'amore nella sua declinazione più fisica. Unadeipiù hot delè quella proposta da Fanpage che stila la graduatoria più bollenteo Zodiaco. Si parte daimeno fortunati. Il fanalino di coda, dispiace per i nati in questo segno, è il Capricorno. Marte sarà in opposizione almeno per i primi mesi, minando la fisicità e l'appeal fisico. Segue la Bilancia, anche qui per i cattivi auspici di Marte ma pure di Venere e Giove. In sintesi, le relazioni sarcaratterizzate da "battibecchi feroci" anziché duetti d'amore. Poi c'è l'Ariete.