Romadailynews.it - Cina: rovine Sanxingdui, completata conservazione di oltre 4.000 manufatti

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 26 dic – (AgenziaXinhua) – Dal luglio dell’anno scorso, le istituzioni archeologiche cinesi hanno conservato e restaurato 4.062di inestimabile valore, rinvenuti nel sito di, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Tra i tesori restaurati vi sono una maschera d’oro e un ornamento d’oro a forma di uccello, ha rivelato l’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale in occasione di una riunione sullo stato di avanzamento dei progetti archeologici tenutasi oggi. “Irinvenuti suggeriscono strette interazioni tra la culturae altre regioni, tra cui le pianure centrali, lanord-occidentale e il corso medio del fiume Yangtze”, ha dichiarato l’amministrazione. Ledi, che si estendono per 12 chilometri quadrati, sono ritenute i resti del regno di Shu, risalenti a un periodo compreso tra i 4.