Arriva l’accordo | addio immediato alla Juventus

La squadra bianconera lavora anche sul mercato in uscita eè ormai in procinto di essere chiuso: la cessione può esserci subitoComprare, soprattutto in difesa. Laha una priorità assoluta per il mercato di gennaio. Antonio Silva vuole i bianconeri, come da ammissione del suo agente Jorge Mendes, poi c’è Hancko che Giuntoli ha confermato interessareformazione di Thiago Motta.(LaPresse) – Calciomercato.itMa prima del nuovo difensore, lapotrebbe chiudere una cessione. Il Football Director ha la necessità anche di sistemare alcuni esuberi e ce n’è uno su tutti che in questa prima parte di stagione non ha mai visto il campo, anche perché non è stato inserito in nessuna lista: Arthur.Dopo il prestitoFiorentina, il brasiliano quest’estate non ha trovato una nuova sistemazione e non è riuscito a convincere Thiago Motta a dargli una possibilità.