Milanisti in prestito: ecco i numeri di Saelemaekers alla Roma

Uno dei calciatori che il Milan ha fatto partire innel corso della scorsa estate è il duttile esterno Alexis, che si è trasferitoe di cui di seguito riportiamo i. Il belga, spostatosi nella capitale nell'ambito dell'operazione che ha portato Tammy Abraham al Diavolo, ha avuto un avvio di stagione piuttosto tormentato, a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori parecchio tempo. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con i giallorossi? Proprio per il motivo detto sopra il minutaggio di Alexis Saeleamekersnon è stato altissimo. Oltrepresenza con la maglia del Milan contro il Torinoprima giornata, è sceso in campo in 5 occasioni in Serie A, mettendo a segno anche un gol contro il Lecce e prendendo due ammonizioni.