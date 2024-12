Quotidiano.net - Le previsioni meteo fino a Capodanno e all’Epifania: anticiclone, poi ipotesi gelo e neve con una “manovra a tenaglia” sull’Italia

Roma, 25 dicembre 2024 –, per buona parte delle feste, poigelide per l’Epifania: questa in sintesi la tendenzaper i prossimi giorni e per l’inizio del nuovo anno. Partendo dalla fine, secondo la linea tracciata da Il.it: un'ampia massa d'aria gelida, proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia, potrebbe puntare l'Europa centrale e raggiungere l'Italia nei primi giorni di gennaio. Temperature sotto la media, con possibili minimea -5°C anche in pianura, segnalano gli esperti. Contemporaneamente, una perturbazione proveniente dall'Atlantico, spinta da correnti fredde e instabili, potrebbe interessare dapprima l'Europa occidentale e poi l'Italia, tuffandosi dalla Porta del Rodano. La combinazione di aria gelida e perturbazioni potrebbe portare a condizionimolto variabili e a precipitazioni anche nevose a quote basse, in particolare al Centro Nord.