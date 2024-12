Cityrumors.it - Paura per Bill Clinton, ricoverato d’urgenza: cosa è successo

Leggi su Cityrumors.it

L’ex presidente ha avuto un malore ed è stato portato immediatamente in ospedale, ora è controllato dai medici ed è sotto osservazioneper l’ex presidente americano. Uno dei più lungimiranti e storici presidenti statunitensi ha avuto un malore e per non rischiare nulla è stato portato urgentemente in ospedale.per(Ansa Foto) Cityrumors.it, che aveva partecipato in qualche modo e in maniera attiva all’ultima campagna elettorale per la Casa Bianca sostenendo Kamala Harris, non è più un ragazzino e dall’alto dei suoi 78 anni e con qualche acciacco di troppo, deve essere monitorato pare con attenzione.In questi ultimi giorni, l’ex presidente americano non si sentiva benissimo e appena gli è salita la febbre intorno ai 40 o giù di lì, si è deciso di trasportarlo in ospedale dove è statoproprio in virtù della febbre alta.