Fatta una cavolata Grande Fratello la verità su Luca e Jessica | è successo sotto le coperte

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima puntata prima del Natale è stata a dir poco scoppiettante e con tanti argomenti sviscerati. Alè statadefinitiva chiarezza anche sul legame tra, visto che c’erano state tante voci. I due hanno avuto un confronto in diretta ed è stato finalmente svelato cosa sia realmente accadutolenel recente passato.Ma c’è stato anche il momento per ulteriori chiarimenti su alcune dinamiche, che hanno coinvolto pure il compagno di lui, Alessandro. Durante la diretta delsi sono parlati apertamente e senza condizionamenti. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato dai due quasi ex amici, visto che il loroi legame è peggiorato sensibilmente.Leggi anche: “E questi che ci fanno qui”., scoperta choc di Helena e Zeudi: “Non possono, chi li ha usati.