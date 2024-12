Nerdpool.it - The deviant 1 – Nella mente del Babbo Natale killer

Leggi su Nerdpool.it

Da bambini siamo affascinati dalla figura di, un vecchietto barbuto e dallo sguardo dolce che porta i regali con la sua slitta e le renne. Quello che compare in copertina e tra le pagine di Theè invece piuttosto diverso e, soprattutto, molto inquietante. James Tynion IV ai testi e Joshua Hixson ai disegni ci raccontano una storia natalizia di genere true crime e horror che affronta anche tematiche importanti in maniera molto diretta. Il primo volume (di due) è uscito in questi giorni per Edizioni BD e potrebbe allietare (ma forse più inquietare) le vostre vacanze natalizie.THE, VOL. 1 is and © James Tynion IV & Joshua Hixson. All rights reserved. Published in the United States by Image Comics, Inc.: www.imagecomics.com. Per l’edizione italiana: © 2024 Edizioni BD SRL.