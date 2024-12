Anteprima24.it - San Bartolomeo in Galdo: riqualificazione della villa comunale, il verde torna alla comunità

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono senza sosta i lavori didi Sanin, un’areasituata nel cuore del paese che per anni è stata lasciata in stato di abbandono e degrado. L’intervento mira a restituireuno spazio centrale per la socialità e il benessere.“Larappresenta un patrimonio prezioso per il nostro borgo – dichiara il sindaco Carmine Agostinelli – ed è nostra responsabilità restituirla ai cittadini nel pienosua bellezza. Con questi lavori, la trasformeremo in un luogo simbolo di rinascita sociale”.L’amministrazionepunta a completare i lavori a breve, restituendo a Sanun’importante risorsa per il tempo libero e l’ambiente.L'articolo Sanin, ilproviene da Anteprima24.