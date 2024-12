.com - “Fondazione Gabriele Cardinaletti”, già partiti i lavori per la realizzazione della piscina

Leggi su .com

Già utilizzate le prime somme donate nella Campagna di Raccolta Fondia favore dell’Associazione Onlus “Still I Rise”, per la costruzione di unaa Nairobi JESI, 23 dicembre 2024 – Sono giàper la.La bellissima notizia è stata appena annunciata dalla “”, che nelle giornate del 2 e 3 dicembre aveva lanciato, attraverso una serie di eventi a Jesi, Moie e Cupramontana che hanno coinvolto oltre 2500 persone, una Campagna di Raccolta Fondi a favore dell’Organizzazione Umanitaria Indipendente “Still I Rise”, fondata da Nicolò Govoni nel 2018, a cui è stata anche consegnata la Cittadinanza Onoraria dal Comune di Jesi.Un’immagineche si sta costruendo a Nairobi grazie alle donazioni pervenuteIn particolare, la somma raccolta verrà utilizzata per finanziare il Progetto di una costruzione di unaa Nairobi per i bambini più vulnerabili.