Fedez, primo Natale senza i figli Leone e Vittoria: il duro sfogo via Instagram

è partito per i Caraibi per passare illontano da Milano; come detto dallo stesso rapper, i suoi, passeranno le feste con Chiara Ferragni. Quando li rivedrà?Mentre si trova a St. Barth, il cantante ha condiviso alcune storie con i suoi amici nella mega casa che ha preso in affitto per le sue vacanze o a bordo di auto extra-lusso; nonostante tutto, comunque,è attanagliato dalla mancanza dei suoi. Di recente, come sappiamo, si è parlato molto dell’ex marito di Chiara Ferragni.Il motivo ha a che fare con la sua prealla finale di Sanremo Giovani, dove è apparso decisamente sottotono e frastornato. Oggi, invece, ai Caraibi ha un mood decisamente più disteso e sereno, ben lontano dall’immagine che ha restituito mentre si trovava al fianco di Carlo Conti la scorsa settimana.