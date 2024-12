Lettera43.it - Come sta Martina Voce, la studentessa fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo

di 21 anni, è in condizioni gravi ma non in pericolo immediato di vita dopo essere stata aggredita con 30 colpi di coltello. L’attacco è avvenuto venerdì in un negozio di gastronomia italiana a, in Norvegia, dove la ragazza lavorageneral manager. L’aggressore, Mohit Verma Kumar, 24 anni, ha colpito per la prima voltaall’orecchio sinistro, proseguendo con violenza prima che tre colleghi riuscissero a fermarlo. L’uomo si trova ricoverato in ospedale, in prognosi riservata. È in custodia cautelare. La procura diha aperto un fascicolo a suo carico con l’accusa di tentato omicidio.è stata sottoposta a due interventi: «È stazionaria»Trasportata d’urgenza in ospedale,è stata sottoposta a due interventi chirurgici, uno dei quali durato sette ore per riparare la giugulare lesionata.