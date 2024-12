Iltempo.it - Choc a Roma, donna uccisa dal crollo di un albero: ferita l'amica | FOTO

Tragedia a Colli Aniene, periferia est della Capitale. È caduto molto probabilmente per il forte vento l'che ha ucciso Francesca Ianni, 45 anni, questa mattina mentre si trovava nel parco Livio Labor in via Cesare Massini, nei pressi di viale Palmiro Togliatti. Laera seduta su una panchina insieme all'altrarimasta. L'delladi 45 anni morta a seguito della caduta dell'è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I della Capitale. Secondo quanto si apprende la, anche lei 45enne, si trovava con la vittima seduta su una panchina all'interno di un parco di via Cesare Massini, quando all'improvviso la parte di unè precipitata addosso alle due donne. Presenti nell'area anche i tre figli di una delle due donne, che però non risultano coinvolti nell'incidente.