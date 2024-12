Sport.quotidiano.net - Portuense-Centese, derby di fine anno. Il Mesola sul sintetico di Crespellano

La Comacchiese salterà l’ultima partita di campionato del 2024: i lagunari dovevano scendere in campo a Gaggio Montano con il Faro, la gara è stata rinviata a data da destinarsi perché il terreno di gioco è innevato e gli addetti non riescono a spalare la neve perché le temperature notturne hfavorito il manifestarsi del ghiaccio. Ildifenderà il primato suldicontro il Petroniano, squadra di centro classifica, ma con larghi vuoti nell’organico. "In teoria sarebbe stata una trasferta alla portata – dice il direttore sportivo Edoardo Biondi – ma siamo a ranghi ridottissimi. Tra infortuni e squalifiche mancherNeffati, Biolcati, Guariento, Minarelli, Telloli, Crosara, Catalano e Pittaluga. Il nostro capitano sosterrà una visita agennaio, se l’esito sarà positivo contiano di averlo in squadra negli ultimi mesi".