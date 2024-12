Ilfattoquotidiano.it - Il pensiero fisso di Giorgia Meloni: “Lunedì vertice sul progetto migranti in Albania”. Per la premier “la Cassazione dà ragione al governo”

La manovra finanziaria impacchettata in fretta e furia dopo una via crucis, la sanità che continua a mandare segnali d’allarme (nonostante le promesse di finanziamento del), i tentativi di assalto alla magistratura dopo l’assoluzione di Matteo Salvini. La presidente del Consigliofa lo slalom tra le varie questioni di politica interna e, anche in Lapponia finlandese, anche a cavallo del Circolo polare artico, anche dopo unNord-Sud (nel senso di Europa) orientato alla sicurezza dei confini con un occhio a cosa fa la Russia, la sua rotta resta una: l’, 23 dicembre, col Parlamento già con un piede in vacanza (la Camera riaprirà il 7 gennaio), laha convocato una riunione sul tema deldel centro di Gjader, azzoppato da diverse pronunce di diversi tribunali e in attesa delle decisioni della Corte europea di giustizia.