Eleonora Giorgi a Verissimo | Prego che arrivino i farmaci sperimentali sono molto speranzosa | Video Mediaset

Eleonora Giorgi a Verissimo: "Prego che arrivino i farmaci sperimentali, sono molto speranzosa"

ha raccontato come stanno andando i suoi esami e le sue cure. L’attrice ha sottolineato di andare avanti giorni dopo giorno e di attendere con ansia le medicine nuove. Laha detto: “che“. Ha anche raccontato di come stanno festeggiando in famiglia il Natale svelando i problemi a mangiare e la dolcezza di Ciavarro, l’ex compagno, che le ha cucinato ad hoc della pasta al sugo di pomodoro semplice semplice per farla mangiare.