United Cup 2025 | introdotto timeout di 60 secondi nel doppio misto

Leggi su Sportface.it

LaCup ha offerto ai fan e ai giocatori un’esperienza di tennis unica sin dal suo debutto nel calendario come evento di apertura della stagione 2023. L’evento a squadre miste internazionali darà il via alla stagioneil 27 dicembre. La novità principale introdotta dagli organizzatori è ilper ilche possono essere chiamati dai giocatori o dai capitani durante le partite di. Il capitano, seduto a bordo campo, durante le partite potrà chiamare i giocatori a sé per discutere di strategie e tattiche da attuare durante i cambi di campo.Come utilizzare ipossono essere chiamati quando il capitano o la squadra del giocatore sta servendoNon possono essere chiamati tra il primo e il secondo servizioLe squadre devono riunirsi nella zona di squadra durante iOgni squadra può chiamare unper partita diI giocatori hanno 25per riprendere il gioco“Iavviano una pausa nel gioco, è un momento in cui le squadre discutono tattiche e strategie e potenzialmente cambiano l’inerzia di una partita.