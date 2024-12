Anteprima24.it - Turismo, Benevento è ultima: colpa di un campanilismo ‘frenetico’

Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomani dall’inaugurazione del Lapidarium, arriva la doccia fredda dalla classifica delle 107 province italiane che ‘Il Sole 24Ore’ ha elaborato basandosi sui dati Istat aggiornati al 2023.è 107esima nell’indicatore “presenza turistiche per chilometro quadrato” con una media di 51. Le prime della classe sono su un altro pianeta rispetto al Sannio: Rimini, capolista, forte anche dell’attrazione estiva, supera le 17mila presenze per chilometro quadrato di territorio. Restando alla Campania è Napoli ad occupare la prima piazza in regione, nel 2023 una media di 12mila presenza per kmq, che valgono il podio nazionale con un terzo posto, subito dietro a Venezia. A seguire la seconda tra le province campane è Salerno al 49esimo posto con una media di 1018 presenza per kmq, poi Caserta al 74esimo posto, e più dietro Avellino al 101esimo posto.