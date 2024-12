Tarantino | Dalla Regione 100mila euro per le imprese di ‘Ardea in rete'

Leggi su Ilfaroonline.it

Ardea, 20 dicembre 2024 – Grazie all’impegno profuso, la dott.ssa Anna Maria, nonché ex consigliera comunale, continua nel suo progetto varato dall’allora amministrazione Savarese a portare avanti nell’interesse dei commercianti per valorizzarne le attività commerciali del territorio rutulo e scrive:“Si sblocca la questione delladidi Ardea. La Giunta comunale ha approvato una delibera con la quale permette l’erogazione del finanziamento deida parte dellaLazio alladi impresa “Ardea in”, un insieme di circa ottanta aziende del territorio che stanno lavorando congiuntamente per migliorare Ardea”.“Con questi soldi provvederemo allo sviluppo del progetto che punta sull’arredo urbano, sulla guerra all’abbandono dei rifiuti, sulla tutela del territorio.