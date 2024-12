Lopinionista.it - Sponz Viern: dal 3 al 6 gennaio a Calitri la prima edizione invernale del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela

– Dal 3 al 6prende vita per lavolta a, in Alta Irpinia, lodelloda, che giunge così alla sua dodicesima.Organizzato dall’Associazioneiamoci con la collaborazione del Comune die delle associazioni L’Isola che non c’è, I Teatranti del Sipario, Pro Locoe Aletrium, loprevede quattro giorni diamento tra musica, teatro, laboratori e attività per bambini, proiezioni, incontri, letture, la processione attualizzata del Presepe Vivente, i tradizionali concerti nelle grotte scavate nel tufo del centro storico e tanto altro. Un programma ricco e vario che culmina in tre grandi concerti serali: la fiammeggiante Notte Swing con le Sorelle Marinetti e i Patagarri con ospite Tonino Carotone; la serata dedicata a quadriglie, sonetti e batticuli All Local Star e il concerto rituale di, titolato La Dodicesima Notte.