Imu: cosa succede se non hai pagato lo scorso 16 dicembre

Lo16sono scaduti i termini per l’ultima rata dell’IMU: chese non la hai pagata?L’Imposta Municipale Propria è una tassa introdotta dallo Stato italiano nel 2012. Questa ha lo scopo di tassare il possesso di immobili, come case, terreni negozi e altri fabbricati. Si applica esclusivamente sulle seconde case, eccezion fatta per alcune categorie di immobili. Il suo pagamento avviene in due rate.Imu:se non hailo16– Cityrumors.itLa prima era in programma per lo16 giugno, la seconda invece è scaduta solo quale giorno fa, quindi il 16. Il suo valore è variabile e calcolato su una rendita catastale che viene rivalutata del 5%, una moltiplicazione che viene calcolata anche sulla categoria catastale, a questa si applica poi l’aliquota IMU che viene stabilita dal Comune di riferimento e che varia tra lo 0,5% e l’1,06%.