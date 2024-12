Lapresse.it - Concerto Capodanno a Roma, Virginia Raggi sul caso Tony Effe: “Pessima figura”

Leggi su Lapresse.it

Non si placano le polemiche suldi. Dopo l’esclusione di, la rinuncia alla partecipazione all’evento di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà con il rapperno e la presa di posizione di altri cantanti che dicono “no alla censura”, oggi sulla questione si è espressa anche l’ex sindaca di. “Ildella Capitale doveva essere un evento ‘top’. E invece di ‘top’ c’è stata solo la grande confusione nella scelta degli artisti, che ha generato un disastrosotto domino e unaper tutta“, dice l’ex sindaca del M5S.Lo stessoè tornato sulla sua esclusione sui social: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo”, ha affermatoin un post su Instagram nel quale ha anche annunciato il brano ‘Damme ‘na mano’ con cui parteciperà a Sanremo.