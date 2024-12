Ilgiorno.it - Allerta meteo per vento forte in Brianza: chiuso il Parco di Monza. Si attendono raffiche da 70 km/h

, 19 dicembre 2024 – Da questa notte scatta l'arancione super via del, e alle 7 di domattina venerdì 20 dicembre non riapriranno e dunque resteranno chiusi, il, i cimiteri e i giardini pubblici. Le fortidisi prevede che possano raggiungere i 70 chilometri orari, per cui, in via precauzionale diventa d'obbligo la scelta dell'Amministrazione comunale. Il sindaco diPaolo Pilotto ha avvisato della scelta anche il Consiglio comunale durante la seduta di questa sera, avvisando come dunque anche le vie di collegamento veicolare interne al, come viale Cavriga, domattina saranno chiusi. Il, i cimiteri e i giardini pubblici potrebbero tuttavia essere riaperti nel corso della giornata al termine del. Per avere informazioni e aggiornamenti online si invita a consulta il sito del Comune di: www.