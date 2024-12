Lettera43.it - Il tafazzismo di Gualtieri che ci porta addirittura a dire: nessuno tocchi Tony Effe

Leggi alla voce: autogol. O forseseppuku, la forma di suicidio pubblico tipico della cultura nipponica arrivata fino a noi per essere stata adottata da Yukio Mishima. Non viene in mente definizione più coerente per definire quello che la giunta del sindaco Robertoa Roma ha fatto e sta ancora facendo con la gestione di quella che fino a oggi veniva chiamata la “querelle”, in relazione al Concertone dell’ultimo dell’anno nella Capitale, e che da oggi sembra riguardare anche altri colleghi, Mahmood in testa.Mahmood e la sua presa di posizione.Testi scritti anni fa, ai tempi della Dark Polo GangLa faccenda è nota.viene annunciato, tra gli altri, come uno dei protagonisti del Concertone previsto al Circo Massimo per la notte del 31 dicembre. Apriti cielo: in molti hanno cominciato a far notare come la cosa fosse sconveniente, inizialmente tra gli utenti social, ma poi anche tra i personaggi che animano la scena politica locale e nazionale.