Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile, crisi foxes. Giussano piange ancora e rischia. Col Sanga resiste solo un tempo

Non accenna a spegnersi ladel, che nel campionato di A2 fino a questo momento ha collezionato 9 sconfitte a fronte di2 vittorie. Era difficile aspettarsi un successo a Milano contro il, ma il risultato finale di 67-51 non lascia spazio ai rimpianti. L’allenatore delleDario Aramini nonostante tutto continua a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Per venti minuti abbiamo disputato undi altissima qualità, avremmo potuto prendere anche 7 od 8 lunghezze di vantaggio, invece alla pausa di metà gara ci siamo trovati sul 32-32 :abbiamo difeso forte e corso tanto, tenendo alto il ritmo. Nel terzo periodo di gioco c’è stato un grosso calo dovuto forse alla stanchezza, così è scaturito un parziale di 15-2 in dieci minuti per la formazione milanese, che ha messo un’ipoteca sul successo".