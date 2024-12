Metropolitanmagazine.it - Vittorio Feltri, chi era la prima moglie Maria Luisa morta di parto: “Mi sono sentito perso”

Sposato giovanissimo conè rimasto vedovo nel 1967 ad appena 24 anni, ladel giornalista infatti èdi, alla nascita delle due figlie gemelle, Saba Laurae Laura Adele(1967).Ne parla al Corriere della Sera, ai microfoni di Aldo Cazzullo. «Lei rimase subito incinta. Matrimonio riparatore. Vado emozionato in ospedale, e dal rematernità esce un’infermiera con due fagottini. “Oh che belle bambine, qual è la mia?”. “Tutte e due” risponde l’infermiera». La reazione di? Prevedibile. «Stavo per svenire. Mi fecero una misteriosa iniezione, e passai dalla disperazione all’euforia. Chiamai le gemelline Laura e Saba, come il mio poeta prediletto. Ma la disperazione ritornò in fretta».Il riferimento è a quanto accaduto appunto a sua