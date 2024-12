Tennis Mannarino | Hanno fatto di tutto per far sembrare Sinner pulito Non credo più a Babbo Natale

Leggi su Sportface.it

Continua a far discutere il caso Clostebol che ha visto coinvolto Jannik, numero 1 al mondo risultato positivo a un test antidoping a Indian Wells. Nonostante sia stata appurata l’innocenza delta azzurro, il cui intento non era chiaramente quello di migliorare le sue performance – come si evince dalla quantità infinitesimale della sostanza presente nel suo corpo – tantiti faticano a convincersi che le cose siano andate come raccontato. Dopo il polverone sollevato da Nick Kyrgios, ma anche i tweet controversi di Denis Shapovalov, è stato Adrianad esprimersi in merito.Ilta francese classe 1988, che vanta un best ranking di numero 17, ha commentato la vicenda durante lo show di Stephen Brunch su RMC, parlando sia della positività di Janniksia di quella di Iga Swiatek, ex numero uno al mondo.