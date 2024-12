Natura storia monumenti a Fondi | inizia un ciclo di visite guidate e gratuite

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 dicembre 2024-, tesori nascosti: sarà possibile esplorare tutto questo e molto altro con le“Vivi la magia del Natale a”.La guida turistica e ambientale Giancarlo Pagliaroli prenderà “per mano” i partecipanti e li condurrà alla scoperta di luoghi sentiti nominare con frequenza ma spesso non conosciuti intimamente.Sei date tutte da vivere tra centro e periferie,, per imparare a conoscere e ad apprezzare il nostro meraviglioso territorio.Lesono promosse dall’Associazione culturale Ipomea, con il patrocinio del Comune, nell’ambito del cartellone “Un Natale d’inCanto a”.Il calendario20 dicembre – 17:00 – Centro storico di21 dicembre – 11:00 – Lago di Settecannelle27 dicembre – 10:00 – Via Appia Antica28 dicembre – 15:00 – Lago di2 gennaio – 10:00 – Abbazia di S.