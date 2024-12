Ilrestodelcarlino.it - Mobilità sostenibile: in arrivo 22 bus a idrogeno

Ferrara sta facendo passi significativi verso unasempre più. Entro la fine del 2025, infatti, tre autobus a, di proprietà del Comune, saranno già operativi sulle strade della città. Ma questo è solo l’inizio: la flotta ecocrescerà fino ad arrivare a dieci autobus aentro il 2026 e altri 12 sono previsti entro il 2028. Il progetto diurbana, realizzato in collaborazione con TPER, è stato possibile grazie a un finanziamento 15.245.253 di euro provenienti dal PNRR e dal PSNMS (Piano Strategico Nazionalecon più di 100.000 abitanti) e oltre 2 milioni di euro cofinanzianti da TPER e AMI. Questi fondi sono stati destinati all’acquisto dei 22 autobus alimentati ae dotati di fuel cell per la trazione, ma anche per realizzare le relative infrastrutture di manutenzione e di rifornimento della nuova flotta di autobus alimentati a: predisposizione degli allacciamenti e degli impianti di ricarica, progettazione, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e collaudo.