Generale russo ucciso in un attentato a Mosca – Il video

IlIgor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è statoin un. Nell’esplosione oltre all’ufficiale è morto anche il suo vice. A provocarla un ordigno piazzato in uno scooter elettrico. L’è avvenuto in viale Ryazansky, nel sud-est di. “«La mattina del 17 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato in uno scooter è esploso vicino all’ingresso di un edificio residenziale sul viale Ryazansky a», ha detto la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko. «Il capo delle truppe russe per la protezione dalle radiazioni, dagli agenti chimici e biologici, il tenenteIgor Kirillov, e il suo assistente sono rimasti uccisi nell’esplosione», ha aggiunto.Ukrainska Pravda pubblica sul suo sito una foto di un monopattino elettrico tra le macerie dell’edificio colpito.