Agendaitaliana.it - Meteo, ecco le previsioni della settimana prima di Natale: temperature e valori stagionali

Leggi su Agendaitaliana.it

Ledi Paolo Sottocorona per il 16-18 dicembre: sereno al Nord, qualche pioggia al Sud ein aumento. La seconda metà di dicembre è arrivata, portando con sé il consueto interrogativo: che tempo ci aspetta nei giorni che precedono il? Paolo Sottocorona,rologo di La7, ha fornito un aggiornamento dettagliato nell’appuntamentodi Omnibus.il puntosituazione per quanto riguarda ilin Italia in questache anticipa le vacanze., lunedì 16 dicembre: tempo stabile con poche eccezioni Sottocorona descrive la situazione attuale: “Qualche nuvola al nord, qualche nuvola al sud, dove sono più intense, ma sono sul mare e stanno dando temporali, ma non vanno ad interessare né il sud né la Sicilia”. Per oggi, il tempo si presenta stabile: Nord: cielo in prevalenza sereno, con alcune piccole zone di nuvolosità.