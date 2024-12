Gamberorosso.it - I migliori pandori del supermercato testati dal Gambero Rosso. Ecco la classifica

Il Natale è alle porte e da settimane non si fa che parlare di panettone. E del pandoro invece? Noi non ce ne siamo dimenticati, anche perché non a tutti piace il cugino più famoso, data la presenza di frutta candita e uvetta. Così, per la felicità di bambini e non, abbiamo dedicato unaal pandoro veronese. Per costruirla ci siamo recati personalmente in diversi supermercati di Roma e, dopo aver scelto 18 produzioni in commercio, abbiamo tirato fuori i6 tramite un esame alla cieca. A centrare lasono stati i lievitati con un profilo aromatico più fresco e pulito, quelli con un gusto diretto, non inframezzato da note “forzate” o aromi non meglio identificati, che possono recare sensazioni meno piacevoli, dovute nella maggior parte dei casi alla presenza di elementi come i mono e digliceridi degli acidi grassi.