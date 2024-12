Ilgiorno.it - Morbegno, corsa contro il tempo per salvare il pappagallo Aron

Si chiamaed è ormai unail, quella per ritrovarlo, perché sono già passati quasi 5 giorni da quando è fuggito dalla finestra della casa di Talamona dove è arrivato da un mesetto soltanto.è uno splendidoAra Ararauna dai colori sgargianti, un regalo di Natale "anticipato" per un bambino che ora è disperato perché il suo pennuto, approfittando della finestra aperta per una disattenzione, ha preso il volo e ora chissà dov’è. "In casa eravamo soliti lasciarlo libero – spiega Giovanni Romano, il proprietario di– lo mettevamo in gabbia soltanto la notte. Sappiamo che si è diretto verso, perché ci sono stati diversi avvistamenti, l’ultimo dei quali nei presso del cimitero. Siamo molto preoccupati per la sua sopravvivenza perché ha 4 mesi e va imbeccato, da solo non sa ancora nutrirsi.