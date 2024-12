Oasport.it - Goggia cerca conferme anche in superG a Beaver Creek. Brignone per il riscatto, Gut-Behrami favorita

Nuovo appuntamento sulla Birds of Prey. Dopo al discesa vinta dall’austriaca Cornelia Huetter, quest’oggi si disputa il primodell’anno e c’è davvero grande attesa in casa Italia. Le ambizioni sono davvero alte per una squadra azzurra che sicuramente può contare su una Sofia, già rinfrancata dal secondo posto alla sua prima gara, e poi soprattutto su Federicae Marta Bassino, che sono probabilmente le migliori carte azzurre nella specialità.Perci sarà da capire se riuscirà ad adattarsi ad un percorso che quasi sicuramente sarà molto tecnico. La bergamasca ha dimostrato di essere subito in buona forma (ha dichiarato di sentirsi all’80%),se ci sarà da testare il suo rendimento in une soprattutto come recupererà dalle prime fatiche della stagione.