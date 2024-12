Liberoquotidiano.it - "Caro Salvini, ti prego ascoltami". Vasco Rossi fuori controllo: cosa chiede al vicepremier | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

, io non devo confrontarmi con nessuno altri che te. Io non scrivo le leggi. Vorrei ti confrontassi tu con tutti quelli che, senza patente, perderanno il lavoro e non potranno più andare a lavorare. (Già, la patente non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi)".su Instagram è tornato ancora a rivolgersi ale ministro dei Trasporti. "Riprenditi ti, e cambia questa legge del caz***!", ha concluso. Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito lo stesso concetto in un post su X nel quale ha ritwittato il video de cantante. "Al grandenon serve che risponda io. Lo invito a confrontarsi con i genitori di ragazzi e ragazze che non ci sono più perché ammazzati in strada da gente che guidava sotto l'effetto di stupefacenti" ha affermato