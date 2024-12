Basket Serie A 2024 2025 | Trapani infligge il primo KO a Trento cadono anche Olimpia e Virtus

Leggi su Sportface.it

Si ferma a dieci la striscia di vittorie consecutive di, che cade controincappando nella prima sconfitta nelladi. È questo uno dei risultati principali dell’undicesima giornata, che ha regalato tante emozioni e spettacolo, e qualche risultato a sorpresa. Al PalaShark va in scena una partita di altissimo livello tra due delle squadre più belle da vedere in questa prima parte di stagione. Si parte fortissimo con unquarto terminato 32-30, per poi andare all’intervallo lungo sul 59-58. Ma è nel secondo tempo che gli uomini di coach Repesa fanno la differenza, riuscendo infine ad imporsi per 107-99, trascinati dai 30 punti di Alibegovic (9/13 da due punti e 4/5 da tre) e dalla doppia doppia sfiorata da Robinson (11 punti e 9 assist).RISULTATI E CLASSIFICACOME VEDERE LAA IN DIRETTAA – Openjobmetis Varese vs EA7 Emporio Armani MilanoA:Altri KO importanti sono quelli dellaBologna e dell’Milano, che hanno perso rispettivamente contro l’altra neopromossa, Trieste, e contro Varese nel derby lombardo contro Varese.